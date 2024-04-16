“minha.anem.dz“ رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر كل 6 أشهر الوكالة الوطنية للتشغيل

ببحث عدد كبير من المستفيدين عن خطوات تجديد منحة البطالة ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يتطلب من المستفيدين تجديد المنحة كل ستة أشهر وذلك من أجل التحقق من بيانات المتقدمين والحرص على مساعدتهم، ولكن يجب العلم أنه يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في المنحة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تجديد منحة البطالة

إذا كنت ممن يرغب في تجديد منحة البطالة يتطلب منك اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد.

ثم بعد ذلك قم بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة السر ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالدخول على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها انقر على منحة البطالة.

اضغط على زر تجديد المنحة وقم بملء الاستمارة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

أخيرا قم بتسجيل الرقم الخاص بالمستفيد ثم انقر على تجديد، سوف التحقق من البيانات من قبل الجهات المسؤولة وسوف يتم تجديدها على الفور.

شروط التقديم على منحة البطالة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب التحقق من توافرها لديك قبل التقديم على منحة البطالة ومن أبرز تلك الشروط: