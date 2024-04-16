هام وعاجل!! وزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2024/2025

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، حيث يمكن للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 القيام بذلك عبر الرابط التالي من هنا.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم الإعلان عن شروط التقديم على موقع الإنترنت الخاص بكل مدرسة من المدارس الـ51 المشاركة هذا العام.

بالإضافة، الى ذلك سيتم فتح باب التقديم للمستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي تتوفر فيها بعض الأماكن الشاغرة المحدودة، كما سيتم تحديد القواعد والشروط المتعلقة بالأعمار والتسلسل الدراسي وفقًا لمدارس المصرية اليابانية.

تعرف على المدارس المصرية اليابانية

توجد 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، وتقدم هذه المدارس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، كما تشتمل على أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تهدف لتنمية شخصية الطفل وتعزيز الانتماء والعمل الجماعي.

المدارس المصرية اليابانية هي شبكة من المؤسسات التعليمية في مصر التي تتبع المنهج المصري الذي يدرس باللغة الإنجليزية، مع دمج الأنشطة والقيم الثقافية اليابانية الإضافية في برامجها. تهدف هذه المدارس إلى تزويد الطلاب بتعليم شامل يجمع بين أفضل الأنظمة التعليمية المصرية واليابانية.

مزيد من التفاصيل بشأن المدارس المصرية اليابانية

يوجد حاليًا 51 مدرسة مصرية يابانية منتشرة في 26 محافظة في مصر، وتعمل تلك المدارس على تقديم التعليم من رياض الأطفال (KG1) إلى المدرسة الابتدائية، كما تم تصميم المدارس لتعزيز بيئة تعليمية متعددة الثقافات وثنائية اللغة، حيث يتعرف الطلاب على الثقافتين المصرية واليابانية.

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أهم مميزات المدارس المصرية اليابانية

من المميزات الفريدة للمدارس المصرية اليابانية هو إدراج الفنون التعليمية اليابانية المعروفة باسم “توكاتسو” في مناهجها الدراسية، تركز أنشطة Tokkatsu على التنمية الشاملة للطفل وتعزيز القيم مثل الانضباط والعمل الجماعي والاحترام.

تعطي المدارس الأولوية للغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم، مما يمكّن الطلاب من تطوير كفاءتهم في اللغة إلى جانب دراساتهم الأكاديمية، من خلال تقديم المنهج المصري باللغة الإنجليزية، تهدف المدارس إلى تزويد الطلاب بمهارات لغوية قوية وإعدادهم للفرص التعليمية المحلية والدولية.

تتضمن عملية القبول في المدارس المصرية اليابانية عادةً فترة تقديم حيث يمكن لأولياء الأمور التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني المخصص.