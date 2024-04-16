pdf الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي في محافظات العراق

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة حيث وفرت دولة العراق برامج متعددة للدعم من أجل مساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الدعم في مختلف جوانب الحياة، ومن هذه البرامج برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يقدم المساعدة والدعم لشريحة كبيرة من المواطنين، وسيتم عن الإعلان عن أسماء المستفيدين من خلال منصة مظلتي ويمكن للمواطنين أيضًا تقديم طلباتهم من خلاله، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وخطوات الاستعلام عنها عبر السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمثل الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 موضوعًا ذا أهمية بالغة بالنسبة للعديد من المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر الفقيرة، وحددت الحكومة العراقية بعض المعايير والضوابط التي يتم على أساسها القبول ضمن الرعاية الاجتماعية، ومنها :

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

يشترط الإقامة المستمرة في العراق بصفة دائمة.

عدم امتلاك أي عقارات أو أملاك ذات قيمة عالية.

أن يكون عمر المتقدمين مابين 18 حتى 60 عاما.

ومن خلال هذه الشروط يتم قبول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك بعد الإعلان عنها، وتكون على النحو التالي:

النقر على منصة مظلتي.

اضغط بعد ذلك على خانة “الرعاية الاجتماعية” في القائمة الرئيسية.

حدد بعد ذلك “الوجبة السابعة” من القائمة المتاحة.

تخير الدفعة التي تريد في الاستعلام عنها.

أدخل المحافظة التي يقنط فيها المتقدم.

أدخل كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

انقر على “استعلام”.

اختر خانة تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وبعد تنزيل الملف، ستتمكن من معرفة جميع الأسماء.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بكل يسر وسهولة.

يمكنك تنزيل وتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك خلال دقائق معدودة، بعد أن يقوم السيد الوزير بفحص الطلبات المقدمة من قبل محدودي الدخل والبسطاء ورفعها عبر المواقع الرسمية.